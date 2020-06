Matteo Cicchitti omaggiato da una casa discografica olandese

La “Brilliant Classics” omaggia il musicista lancianese e il suo il suo gruppo Musica Elegentia con l’uscita di un doppio CD

LANCIANO – “Brilliant Classics”, la famosa casa discografica olandese per la musica antica, omaggia il musicista lancianese M° Matteo Cicchitti e il suo gruppo Musica Elegentia con l’uscita di un doppio CD, dal 1° aprile in vendita su tutto il territorio internazionale.

“Divertimenti Viennesi” è il titolo dell’opera che raccoglie le musiche di tre compositori attivi a Vienna nell’ultima metà del 18° secolo: von Dittersdorf , Vaňhal e J. M. Haydn. Le musiche sono state registrate, nel 2017, presso la Chiesa del S.S. Salvatore “Santuario del Beato Roberto” di Salle (PE), patria delle corde armoniche a livello mondiale. La raccolta è anche acquistabile on-line presso i più importanti distributori digitali: Amazon e Spotify.

Un grande riconoscimento per l’artista abruzzese che da anni costantemente sta svolgendo una intensa attività concertistica con varie orchestre: Alessandro Stradella Consort, Accademia d’Arcadia, Europa Galante, Musica Antiqua Latina, ArParla Plus, Quartetto Vanvitelli, Orchestra Barocca delle Marche, I Solisti Ambrosiani, L’Archicembalo e Musica Elegentia di cui egli stesso è fondatore e direttore.

Il M° Cicchitti, inoltre, ha collaborato come ricercatore con l’Istituto Abruzzese di Storia Musicale de L’Aquila e MVSA – Musica d’Abruzzo di Ortona (Ch), per l’esegesi, lo studio e la divulgazione del patrimonio musicale di ogni epoca e stile, in particolare abruzzese. Inoltre, ha pubblicato alcuni suoi lavori con le più importanti case discografiche Sony Deutsche Harmonia Mundi, Brilliant Classics, Concerto Classics, Neuma Edizioni, Casa Editrice Tinari, Arcana Records, ME Operae e Tactus Records.

Il musicista frentano ha cooperato con famosi artisti del calibro di L. Shambadal, M. Caldi, M. Rogliano, M. Bianchi, A. Ciccolini, S. Frigato, R. Invernizzi, G. Kunde, G. Antonelli, F.X. Lacroux, A. Rossi Lürig, E. Velardi, D. Monti, F. Cipriani, E. Casazza, S. Montanari e F. Biondi.

Ha eseguito opere musicali nei più prestigiosi teatri internazionali: Palau de la Musica di Valencia, Philharmonic Concert Hall di Varsavia, Auditorium Baluarte di Pamplona, Casa Museo López Portillo di Guadalajara, Château Malromé (Toulouse-Lautrec’s castle) in Saint-André-du-Bois, Abbaye Saint-Pierre di Vertheuil, Teatro Keiros di Roma, Teatro Marcello di Roma, Teatro Fraschini di Pavia, Teatro della Pergola di Firenze.

Non a caso è stato più volte ospite, con le emittenti radiofoniche nazionali ed internazionali: Radio Classica, Rai Radio 3, Radio Vaticana, Ckrl 89, 1 Continuo Québec e Radio Abracadabra; Oltre ad aver partecipato a diverse dirette televisive su Rai 1, Rai 3 e Sky Classica.

Il direttore Cicchitti fonda ‘Musica Elegentia’, un’associazione di musica antica specializzata in repertorio barocco e precoce classico con il nobile obiettivo della divulgazione della musica in ogni sua forma espressiva. Meta principale: formare sia dal punto di vista artistico-professionale che musicale-culturale allievi e professionisti.

“Può sembrare paradossale, ma in questo settore, nel corso degli ultimi vent’anni l’interesse pubblico per la musica antica si è mantenuto elevatissimo – spiega il direttore Cicchitti. Sono onorato di aver inciso un CD per la Brilliant, una delle più famose case discografiche a livello internazionale. Sono molto contento che il colosso olandese abbia scelto me per rilanciare il periodo classico che ha rappresentato un momento di grande fermento musicale. Realizzando quest’opera ho sentito un legame particolarmente stretto con tra musica e essere umano”.

“L’uomo – conclude il musicista Cicchitti – è tornato, finalmente, al centro con le sue emozioni, passioni e debolezze, come un tempo, ispirando i compositori barocchi e classici che, con la musica descrivevano la natura e le mille sfaccettature”.