Matrimonio nel borgo di Città Sant’Angelo: come aderire al progetto

CITTÁ SANT’ANGELO – Pronunciare il fatidico “Sì”, in uno dei Borghi più belli d’Italia, tra paesaggi mozzafiato, luoghi da sogno e cibo della tradizione, è il sogno di qualsiasi coppia di novelli sposi che amano la bellezza di una elegante semplicità senza tempo.

Ma dietro a quel memorabile giorno c’è un’organizzazione fatta di persone, strutture e investimenti: e per questo il Comune di Città Sant’Angelo – con la compartecipazione della Camera di Commercio di Chieti-Pescara – promuove il progetto “Matrimonio nel borgo di Città Sant’Angelo” per il recupero delle tradizioni nuziali, valore attrattivo per il turismo di ritorno per attrarre ed ospitare le coppie straniere o italiane che risiedono all’estero e rendere speciale il giorno delle nozze.

“L’iniziativa ha come obiettivo quello di ideare e valorizzare un prodotto turistico specifico – spiega Lucia Travaglini, vice sindaco con delega al Turismo – per renderlo un’occasione di sviluppo economico, culturale, e di internazionalizzazione per le strutture e gli operatori del comune e del suo territorio. Il progetto prevede l’ideazione di un portale web dedicato alla presentazione dei format ideati e alla promozione dei servizi wedding presenti sul territorio Angolano”.

Per questo motivo il comune offre a titolo gratuito, la possibilità di essere inseriti nell’elenco fornitori “servizi wedding” presente nella dedicata pagina sul portale http://Matrimonionelborgo/cittàsantangelo.com

L’adesione deve avvenire entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2022.

Per saperne di più https://comune.cittasantangelo.pe.it/richiesta-di-adesione-al-progetto-matrimonio-nel-borgo-di-citta-santangelo/