“Ho visto Diego e dico ‘o vero”, Ciro Ferrara presenta il libro a Pescara

Al Kabala serata di gala con Ciro Ferrara per festeggiare il ritorno della rassegna pescarese con un evento che unisce calcio, musica, amicizia e beneficenza

PESCARA -Giovedì 20 gennaio 2022 alle 20.30, il Kabala ritorna alla sua consueta programmazione con un evento d’eccezione, una serata di gala di beneficenza con Ciro Ferrara, ex calciatore di Napoli e Juventus, che presenta il suo libro su Diego Armando Maradona, intitolato “Ho visto Diego e dico ‘o vero” – con un’intervista-racconto sul destino che ha incrociato queste due vite, in apparenza lontane, ma nella realtà dei fatti vicinissime e complici e che ha fatto nascere un’amicizia vera, bellissima e rara. La presentazione pescarese del libro di Ciro Ferrara si svolge infatti con una formula del tutto speciale, creata per l’occasione: un vero e proprio spettacolo in cui il racconto degli avvenimenti e delle emozioni vissute insieme a Maradona sarà scandito dai brani interpretati dal trio formato da Simona Capozucco alla voce, Arcangelo Trabucco al pianoforte e Manuel Trabucco ai sassofoni.

La cena-concerto si svolgerà nell’ampia sala Favetta del Caffé Letterario (400 mq) con un numero di posti limitato a 100 ed un costo di 50 euro. Il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Cannavaro-Ferrara. La stagione del Kabala conferma anche quest’anno la partnership con la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara”, un’istituzione importante per la cultura del nostro territorio: una convergenza naturale per dare vita ad una stagione di assoluto livello.

L’intero programma della rassegna verrà svelato nel corso della serata di gala con cui si inaugura la nuova stagione.

Ciro Ferrara è stato uno dei difensori più forti nella storia recente del calcio italiano. Ha giocato con Napoli e Juventus, ha allenato la Nazionale Italiana Under 21, la Juventus, la Sampdoria e il club cinese Wuhan Zall, è commentatore e opinionista tecnico per i principali network italiani ed ha partecipato come ospite e concorrente a diverse trasmissioni televisive. Ciro Ferrara ha vinto per sette volte lo scudetto (due con il Napoli e cinque con la Juventus), due volte la Coppa Italia e, a livello internazionale, ha vinto la Champions League, la Coppa Intercontinentale, la Supercoppa UEFA e la Coppa UEFA. Ha collezionato 49 presenze in Nazionale, giocando il Campionato Mondiale in Italia nel 1990 e il Campionato Europeo nel 2000 in Belgio e in Olanda.

Il prossimo appuntamento con la stagione del Kabala è per giovedì 10 febbraio 2022, sempre nella Sala Favetta.

Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo info@nuovokabala.com