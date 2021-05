Materna di Colleatterrato, verso il completamento dei lavori

Cavallari: “E’ così possibile affermare che presto la nostra comunità, ed in particolare i quartieri di Colleatterrato e San Benedetto, potranno avere l’asilo che da troppo tempo attendono”

TERAMO – Si profila un orizzonte positivo per la lunga vicenda della costruzione della nuova scuola materna di Colleatterrato. Il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Cavallari, rende noto che la Giunta ha approvato il nuovo progetto definitivo/esecutivo per il completamento dei lavori, iniziati nel 2017 e ancora non terminati per cause ormai note.

La prospettiva è ora possibile grazie al progetto presentato e all’incarico affidato al nuovo direttore dei lavori. Sono così schiuse le possibilità dell’ultimazione dell’opera per restituirla terminata nella sua realizzazione e agibile alla collettività. L’obiettivo dell’amministrazione è ora di portare a completamento l’intero programma nei tempi possibilmente più brevi.

Per il Sindaco Gianguido D’Alberto: “Sono state finalmente superate le difficoltà che avevano rallentato lo sblocco e ora siamo in grado di garantire alla cittadinanza ciò che più ci preme e cioè riconsegnare la struttura e garantire la frequentazione della stessa, sicura e serena”.

L’assessore Cavallari commenta: “Possiamo dire che finalmente ci sono le condizioni per portare a completamento la scuola. E’ così possibile affermare che presto la nostra comunità, ed in particolare i quartieri di Colleatterrato e San Benedetto, potranno avere l’asilo che da troppo tempo attendono. Non senza soddisfazione registro tale risultato, anche perché per raggiungerlo è stato necessario trovare la sintesi di una serie di aspetti e difficoltà di non facile soluzione. Sono certo, a questo punto, che in tempi ragionevolmente brevi, la nuova struttura scolastica sarà completata e potremo così finalmente dare la risposta attesa da tanti”.