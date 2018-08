Magia, energia e musica con Ranieri alla Festa di Sant’Andrea

L’artista ha recitato, ballato e cantato. Ha interpretato le canzoni con grande intensità e trasmesso forti emozioni dando prova del proprio indiscusso talento e della straordinaria versatilità

PESCARA – Un’edizione speciale quella della festa di Sant’Andrea 2018 che lunedì 30 luglio ha chiuso con lo spettacolo di Massimo Ranieri un weekend tra celebrazioni religiose e la festa per le strade del rione. Si presenta con un ricordo d’infanzia l’artista napoletano che ha aperto il live alle 22 sulle note di “Vent’anni”. Il trittico di apertura si conclude con “Mi troverai” e “Ti penso”. Ma chi si aspetta un semplice concerto probabilmente non ha seguito altri suoi spettacoli.

Immancabili i suoi riferimenti al teatro napoletano come in “Quagliarulo se ne va (Pamela)” con indosso una giacca sgargiante o sulle note del brano “Pigliate ‘na pastiglia”. Non mancano piccoli siparietti divertenti tra un brano e l’altro come quando scherza con i musicisti e momenti dedicati alla poesia come la recita del sonetto 75 di Shakespeare.

Tanti i brani di successo che hanno infiammato l’arena del mare da “Se bruciasse la città” a “Erba di casa mia”, “Rose rosse”. Non mancano dediche a grandi artisti come Pino Daniele cui dedica una frase di Palazzeschi e il brano “Tutta n’ata storia” a Aznavour quando parla del dono di un olivo e intona ” Quel che si dice”.

Tra i momenti più toccanti quello dove interpreta il pescatore in “Sogno o son desto” dove con la mimica emula il duro ma affascinante lavoro dei pescatori in mezzo al mare in una classica uscita in barca nel cuore della notte con il prato di stelle a tenergli compagnia. Uno spettacolo tanto terrificante quello del mare nero quanto suggestivo con il fascino della natura che non deve distogliere l’attenzione dai pericoli che si possono nascondere.

Prima del bis non poteva mancare “Perdere l’amore” tra i brani maggiormente accompagnati dall’attento pubblico presente nella inedita platea a due passi della riva del mare e i numerosi fans accorsi da tutto Abruzzo e con nutrite rappresentanze di turisti romani e napoletani in vacanze da queste parti.

Il concerto si chiude dopo circa un’ora e quaranta minuti con “Anema e core”, ennesimo omaggio alla musica napoletana. La serata si è conclusa intorno all’1 con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici che per circa mezz’ora hanno catturato l’attenzione dei migliaia di bagnanti assiepati lungo il litorale fino a riva per non perdersi il suggestivo momento.

Scaletta brani concerto di Ranieri del 29 luglio a Pescara

Vent’anni

Mi troverai

Ti penso

Quagliarulo se ne va (Pamela)

La vestaglia

Se bruciasse la città

Ho bisogno di te

Tutta n’ata storia

Quel che si dice

Ti parlerò d’amore

I guai passerò per te

Erba di casa mia

Rose rosse

Sogno e son desto

Perdere l’amore

bis

Pigliate ‘na pastiglia

Anema e core