Massimiliano Ossini domani a Campli per Farnesiana2020

CAMPLI – Tutto pronto a Campli, uno dei borghi più belli d’Italia, per il gran finale di Farnesiana2020, il festival culturale organizzato dall’Associazione Memoria e a Progetto Onlus, in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Federico Agostinelli. E cresce l’attesa per l’arrivo di Massimiliano Ossini, scrittore e conduttore di Linea Bianca – il programma di Rai 1 dedicato alla montagna e alla natura – che domani, domenica 26 luglio, presenterà, alle ore 18:30 in Piazza Vittorio Emanuele II, il suo ultimo libro “Kalipè. Il cammino della semplicità” (Rai Libri).

La giornata inizierà alle ore 8:00 da Battaglia di Campli, con un’escursione alla Valle degli Scoiattoli, uno dei luoghi più suggestivi della montagna di Campli, a cui parteciperà lo stesso Ossini. L’escursione è organizzata in collaborazione con il CAI sottosezione Val Vibrata – Monti Gemelli.

La rassegna Farnesiana2020 è curata da Roberto Ricci, Davide Francioni e Simone Gambacorta.

COME PARTECIPARE

Nelle rispetto delle norme anti Covid-19 è obbligatoria la prenotazione al seguente portale: https://borgocampli.it/farnesiana-prenota-ora/