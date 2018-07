Martinsicuro, miglioramento aree pubbliche: l’amministazione ringrazia i privati

MARTINSICURO –“Anche un singolo cittadino può fare molto per migliorare la qualità del decoro urbano nella propria Città prendendosi magari cura di un’aiuola, tenendo pulita la via sotto casa o mettendo un fiore sul proprio balcone: nel nostro caso – dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, e l’Assessore ai Lavori Pubblici e alle Manutenzioni, Monica Persiani – a venire incontro ai bisogni di Martinsicuro e Villa Rosa sono stati cittadini, attività commerciali ed imprese che hanno dimostrato, con i fatti, di tenere veramente a cuore il proprio territorio”.

A seguito infatti di proposte pervenute agli uffici comunali, e che hanno avuto il placet dell’Amministrazione, sono stati realizzati, negli ultimi mesi, una serie di importanti interventi sul territorio ad opera di privati.

“É stata realizzata una parte di asfalto su largo Romagna su richiesta del Sign. Marco Pompei del Gruppo Gabrielli Spa. Sono stati effettuati degli interventi di manutenzione straordinaria al muretto che delimita parte del parco giochi esistente su via Filzi su richiesta del Sign. Romano Emili della Eco.Em. Srl ed è stata effettuata la messa in dimora di piante e di fiori nelle aiuole di piazza Cavour su richiesta della ditta Agoflor. Tutti questi lavori, realizzati interamente dai privati, hanno migliorato la fruibilità di questi spazi per tutta la collettività e hanno elevato sensibilmente il decoro urbano di queste aree del nostro territorio” sottolineano gli Amministratori truentini.

“L’Amministrazione ci tiene a ringraziare, di vero cuore, per questi importanti segnali di vicinanza e auspica che interventi simili vengano proposti nuovamente al Comune perché sono un importante segnale di partecipazione e sostegno e fanno sì che si rimetta in moto una vera e propria coscienza civica, perché il territorio si può rendere un posto migliore in cui vivere anche solo partendo dalla sistemazione di un piccolo angolo o di una strada”.