Martinsicuro, mette in vendita una bici rubata a finisce nei guai

MARTINSICURO (TE) – Era venuto in possesso, non se ne conoscono le modalità e le circostanze, di una biciletta rubata agli inizi di ottobre ad una donna del posto e l’aveva lasciata – in conto vendita – ad un mercatino dell’usato.

La donna, una 58enne del luogo, non si era persa d’animo ed aveva condotto delle indagini per proprio conto girando nei mercatini dell’usato, quando, in uno di questi, si è imbattuta nella sua biciletta. A quel punto aveva chiesto l’intervento della pattuglia dei Carabinieri di Martinsicuro che una volta avuto il pieno riscontro hanno restituito il velocipede all’avente diritto.

Al termine di un breve accertamento, verificando il registro dell’attività commerciale è stato facile risalire a M.R. 38enne di Martinsicuro, già noto alle forze di polizia, che alcuni giorni prima aveva portato per la vendita la biciletta, per cui dovrà rispondere di ricettazione.