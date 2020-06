Martinsicuro, completata l’ultima della quattro rotatorie sulla statale 16

MARTINSICURO – Anas ha ultimato la realizzazione dell’ultima delle quattro rotatorie previste nel territorio comunale di Martinsicuro, in provincia di Teramo, sulla strada statale 16 “Adriatica”.

La realizzazione delle rotatorie ha come scopo quello di innalzare i livelli di sicurezza per l’utenza in transito ed in questo ambito assume un particolare rilievo la necessità di rimuovere, laddove possibile, gli attraversamenti a raso tra viabilità principale e viabilità secondaria attraverso le rotatorie, le quali garantiscono tra l’altro una minor velocità di ingresso in prossimità delle intersezioni, riducendo il rischio di incidenti.

Grazie a questo intervento è stato possibile eliminare gli incroci a raso sulla statale tra la SS16 e Via Roma.

L’intervento si inserisce in un ampio programma già avviato da ANAS lungo tutta la viabilità di competenza finalizzato al continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Nella sola provincia di Teramo lungo la SS 16 sono state già realizzate 7 rotatorie per un investimento complessivo di circa 800.000 euro.

