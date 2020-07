Margiotta in visita a Pescara, D’Alfonso: “Tanti i nodi tematici da sciogliere”

PESCARA – Si terrà a Pescara, Venerdì 10 luglio, l’incontro organizzato dal Senatore del Partito Democratico Luciano D’Alfonso con il Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Salvatore Margiotta. L’intensa giornata, che partirà con una conferenza stampa all’aperto nella Piazza antistante la Camera di Commercio di Pescara, culminerà con una iniziativa in strada, alle 18. 30 in Via dei Marrucini, con i Cittadini e gli Amministratori locali di tutta la regione.

L’iniziativa politica, ma che comunque assumerà un carattere “scevro da ogni lettura politicista” – come tiene a precisare il Senatore D’Alfonso “sarà un momento importante, utile a fertilizzare un dibattito franco sul tema dei lavori pubblici e delle infrastrutture di interesse per la Regione Abruzzo”.

“Tanti i nodi tematici da sciogliere” – Continua D’Alfonso – “ come 1) la situazione della sicurezza dell’edilizia scolastica nella regione; 2) la situazione delle principali infrastrutture nella Regione Abruzzo relativamente al sistema viario provinciale da far passare ad ANAS; 3) la situazione che concerne il Porto di Ortona e di Pescara quanto all’ottenimento dei pareri e alla progressione ulteriore della procedura e 4) lo stato dell’arte della procedura progettuale riferita al potenziamento della capacità ferroviaria lungo la tratta Roma-Pescara”.

Al dibattito dal titolo ‘Agenda Abruzzo: le priorità della Regione in tema di infrastrutture e lavori pubblici’ parteciperanno, oltre al Sottosegretario Margiotta e il Senatore Luciano D’Alfonso, la Senatrice Stefania Pezzopane, il Coordinatore regionale di Base Riformista Giuseppe Di Pangrazio, la Presidente del PD d’Abruzzo Manola Di Pasquale, il Consigliere comunale teatino Luigi Febo, il Presidente emerito della Provincia di Pescara Antonio Di Marco, il Presidente del PD pescarese Moreno Di Pietrantonio, il Capogruppo PD in Consiglio regionale Silvio Paolucci e il Segretario del PD d’Abruzzo Michele Fina.

PROGRAMMA

Ore 11.30 – Conferenza Stampa a Pescara, Piazza antistante il Palazzo della Camera di Commercio di Pescara, incrocio Via Conte Di Ruvo/Viale Marconi;

Ore 12.30 – Visita istituzionale al Sindaco di Pescara, Avv. Carlo Masci;

Ore 18.30 – Incontro con gli Amministratori locali per ‘Agenda Abruzzo: le priorità della Regione in tema di infrastrutture e lavori pubblici’ – Spazio #OfficinaDAlfonso, Via Dei Marrucini 7/9 a Pescara.