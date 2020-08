Camminando di corsa, iniziativa per il benessere personale a Fossacesia

Sgrignuoli: “É un programma studiato per poter raggiungere un livello di forma ideale e potersi preparare alla corsa, allenarsi per affrontare, in una seconda fase, percorsi di montagna”

FOSSACESIA – Camminare in compagnia tra le bellezze paesaggistiche del territorio, conoscersi e riscoprire il benessere. É quanto avranno modo di vivere coloro che, tra l’ultimo scorcio del mese di agosto e settembre, vorranno partecipare all’iniziativa organizzata da Gianfranco Catena, dell’Associazione Zero 3000, e accolta dall’Amministrazione Comunale di Fossacesia, che si svolgerà sul lungomare di località Marina, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì.

Quanti vorranno, potranno prendere parte a ‘Camminando di corsa’, un programma che consentirà gradualmente, di poter arrivare alla corsa. Il ritrovo è presso l’ex stazione delle Ferrovie dello Stato nel parcheggio pista ciclabile. É possibile prenotarsi chiamando il Comune allo 0872 622220.

“Il movimento è fondamentale per il nostro benessere psico-fisico e mettere in condizione chiunque di poter praticare lo sport, che è un modo per essere vicini ai nostro cittadini. Non solo: è anche l’occasione di socializzare, di poter condividere esperienze, sensazioni che possono scaturire cogliendo aspetti del nostro territorio che spesso sfuggono. Abbiamo perciò accolto con grande favore l’iniziativa di Gianfranco Catena e mi auguro che le adesioni saranno numerose”– afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio. “É un programma studiato per poter raggiungere un livello di forma ideale e potersi preparare alla corsa, allenarsi per affrontare, in una seconda fase, percorsi di montagna – spiega l’Assessore allo Sport, Maura Sgrignuoli -. Potranno così unirsi attività sul mare e sui monti, che rappresentano la nostra regione nell’immaginario collettivo. Saranno momenti di socializzazione di cui s’avverte la forte necessità per superare insieme tensioni e paure seguite alla diffusione del Covid, che purtroppo è ancora tra noi”. Alle camminate possono prendere parte gli amici a quattro zampe.