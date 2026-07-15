Marco Oliva al Pineto Calcio: ufficiale l’arrivo del classe 2005

PINETO – Il Pineto Calcio arricchisce il proprio centrocampo con un innesto di prospettiva e qualità: Marco Oliva è ufficialmente un nuovo giocatore biancazzurro. Il club ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle sue prestazioni sportive, puntando su uno dei profili più interessanti della sua generazione.

Classe 2005, Oliva arriva a Pineto dopo l’ultima esperienza con il Foggia, ma il suo percorso nasce in un vivaio di primissimo livello: quello della Lazio, dove si è messo in luce con l’Under 17 e l’Under 18, firmando complessivamente 15 reti e mostrando una crescita costante. Il salto successivo lo ha portato al Modena, nella formazione Primavera, dove ha indossato la fascia da capitano e ha chiuso una stagione da protagonista con numeri importanti: 10 gol, 9 assist e l’esordio tra i professionisti in Serie B.

Il Pineto accoglie Oliva con entusiasmo, convinto di aver inserito in rosa un centrocampista moderno, dinamico e già abituato a palcoscenici competitivi. “Sono felice e motivatissimo per questa nuova avventura a Pineto – ha dichiarato il giocatore nelle sue prime parole da biancazzurro –. Conosco bene il modo di lavorare di mister Barilari ed è stato un fattore decisivo nella mia scelta. Qui trovo un ambiente sano, ambizioso e con strutture ideali per crescere ancora. Non vedo l’ora di scendere in campo, conoscere i miei nuovi compagni e dare il massimo per questa maglia.”

Con il suo arrivo, il Pineto aggiunge talento, freschezza e prospettiva a una squadra che continua a costruire con attenzione il proprio futuro.