Marcella Piccinini ospite al FLA 2018 di Pescara

PESCARA – Domenica 11 novembre ore 21 presso l’Auditorium Petruzzi al Museo delle Genti di Pescara, Marcella Piccinini sarà ospite del FLA 2018. Inserito tra gli eventi speciali del festival sarà l’occasione per conoscere più da vicino il film “La mia casa e i miei coinquilini – Il lungo viaggio di Joyce Lussu”.

Marcella Piccinini racconta il lungo viaggio di Joyce Lussu tra fronti e frontiere, tra l’antifascismo militante e la lotta anticolonialista. Lo fa con la voce di Maya Sansa e attraverso suggestivi materiali d’archivio, compresa una storica intervista rilasciata a Marco Bellocchio nel 1994. Punto di partenza è la casa di Joyce Lussu a Fermo, una casa che testimonia un’esistenza drammatica ma piena di poesia, e racconta dell’esilio in Francia con il marito Emilio, delle lotte femministe in Sardegna, dell’impegno come scrittrice e traduttrice di autori militanti come Nâzım Hikmet e Agostinho Neto. Ogni passione e ogni viaggio sono tappe di un percorso più lungo: l’impegno di una vita per un’umanità più pacifica e più giusta.

Regia: Marcella Piccinini – Voce: Maya Sansa – Interpretazione Bambino: Tommaso Giuffredi – Interpretazione Joyce Lussu: Paola Lussu – Intervista esclusiva: Marco Bellocchio e Daniela Ceselli – Soggetto e Sceneggiatura: Marcella Piccinini – Produzione: Marcella Piccinini in collaborazione con Olwen Ewans, Cineteca Sarda, Comune di Fermo, Unipol Assicurazione, Comune di Armungia, Camera di Commercio di Fermo, Assessorato alla Cultura di Fermo, Centro Studi Joyce Lussu (Marche), Assemblea Legislativa delle Marche, Fondazione Banco di Sardegna, Gabriele Giulini, Federazione Associazioni Sarde in Italia (Coordinamento Donne), Anna Maria De Giovanni, Regione Marche, Home Movie, Maxman Coop.