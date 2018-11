Samantha Cristoforetti presenta al FLA il suo libro

L’astronauta sarà ospite del Festival e al Teatro Massimo parlerà del “Diario di un’apprendista astronauta”

PESCARA – Domenica 11 novembre alle ore 18 spazio all’astronauta Samantha Cristoforetti che al teatro Massimo di Pescara parlerà del suo “Diario di un’apprendista astronauta”. L’appuntamento rientra tra gli Eventi speciali del FLA 2018, proprio nella sua ultima giornata.

Per quasi sette mesi, Samantha Cristoforetti è stata in orbita attorno alla Terra sulla Stazione Spaziale Internazionale. In “Diario di un’apprendista astronauta”, il libro che ha pubblicato per La nave di Teseo, ci racconta l’intensa vita di bordo con gli occhi meravigliati di chi diviene, giorno dopo giorno, un essere umano spaziale: dalla scienza alla riparazione della toilette, dall’arrivo di astronavi cargo alle passeggiate nello spazio dei colleghi, dagli allarmi alla routine, dai grandi avvenimenti alle piccole scoperte, dai rituali al taglio dei capelli. Ma il viaggio per arrivare fin lassù è stato lungo. Samantha ce lo racconta al FLA, in un incontro che ci porterà tra le stelle.

INGRESSO

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Sarà garantito l’ingresso e l’accesso prioritario a chi possiede il Fullpass