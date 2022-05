Maratonina Dea Ancaria: domani ad Ancarano la sesta edizione

ANCARANO – La sesta edizione della Maratonina Dea Ancaria in programma domenica 15 maggio si presenta all’insegna delle grandi premesse organizzative grazie al collaudato tandem Ancaria Running e Pro Loco Ancarano.

Nelle edizioni pre-pandemia, l’evento podistico ha ottenuto sempre un buon successo di presenze tra chi ha optato per la gara agonistica e la camminata. Quest’anno gli sforzi si sono moltiplicati per accogliere al meglio l’esercito di podisti e amanti delle camminate al fine di non tralasciare alcun particolare organizzativo compresa la medaglia celebrativa per tutti i “finisher”, novità di questa edizione della ripartenza tanto attesa dalla comunità di Ancarano e dai tanti podisti che aderiscono ai circuiti Corrimaster Fidal e Piceni e Pretuzi.

Con ritrovo e ritiro pettorali in Piazza Roma a partire dalle 8:00, lo start della corsa competitiva è previsto alle 9:30 per un percorso collinare sulla distanza di 10,2 chilometri con percorso collinare tra Ancarano, Valleverde, Villa Bizzarri e Villa Marchetti mentre per i meno allenati una camminata ludico-motoria di 5,6 chilometri.

Sono previste premiazioni ai primi tre assoluti uomini e donne, ai primi cinque di categoria e alle prime cinque società più numerose.