Basilicata – Pescara Pallanuoto 8-10: il racconto del match

PESCARA – Il Pescara Pallanuoto passa anche in casa del Basilicata, battuto per 8-10 alla Scandone, e continua spedito la corsa verso i play off. Partita interpretata molto bene dai ragazzi di mister Franco Di Fulvio, praticamente avanti dall’inizio alla fine: il Delfino è arrivato sul più 5 a metà del terzo parziale, salvo poi subire il tentativo di rientro dei padroni di casa, gestito tuttavia senza particolari apprensioni. Ottima la prestazione da parte di Luca De Vincentiis, autore di ben 5 reti, ma in generale tutta la squadra ha risposto presente, collezionando la vittoria numero 12 su 13 partite disputate.

Padroni di casa avanti con Napolitano, poi rispondono De Vincentiis, Di Fulvio e Micheletti. Ancora Di Fulvio e De Vincentiis allungano per i biancazzurri, la doppietta di Napolitano riporta il Basilicata a meno due, poi Giordano trova la via della rete prima dell’intervallo lungo. Il Pescara raggiunge il più cinque con De Vinceentis e De Luca, ma Somma e Magliulo replicano. Poi segna De Vincentiis prima del rigore di Napolitano. Nell’ultimo parziale una doppietta dello scatenato Napolitano, autore di sei reti complessive, prova a rimettere in carreggiata i suoi, ma la quinta marcatura di De Vincentiis porta il Pescara fino al traguardo.

“Abbiamo giocato una partita da grande squadra, contro un avversario che temevo tanto alla vigilia, tenuto sempre sotto controllo” dice al termine della sfida mister Di Fulvio. “Ho sempre detto che possiamo vincere e perdere con chiunque e non cambio il mio pensiero”. Poi spende una parola sull’arbitraggio: “Per la prima volta in questa stagione dico che la direzione di gara non mi è piaciuta per niente, approssimativa e con decisioni cervellotiche, che hanno indispettito i giocatori in acqua e le panchine”. Quindi la dedica “a Daniele Cipriani, che ha avuto un’annata difficilissima e sfortunatissima. Mercoledì si è fratturato un dito della mano e ha concluso la stagione. Lo aspettiamo il prossimo anno”.

TABELLINO

PARZIALI 1-3, 2-3, 3-3, 2-1

BASILICATA NUOTO: Cozzolino, Di Palma, Calì, Coda, Napolitano (6), Ferrone, Serino, Somma (1), De Florio-La Rocca, Magliulo (1), Bernardis, Vaccaro, Palermo. All. Bruschini

PESCARA PALLANUOTO: Morretti, Mancini, Castagna, Di Fulvio (2), De Luca (1), Furio, Giordano (1), Cerasoli, Micheletti (1), De Vincentiis (5), Pelliccione, Ferragatti, Recchia. All. Di Fulvio