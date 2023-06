Maratona Città di Teate 2023: percorso e programma

L’assessore Pantalone alla presentazione: “Una sinergia vincente per un evento dedicato alla città, che unisce sport e turismo”

CHIETI – Presentata stamane la seconda edizione della 6/8 ore Città di Teate, l’ultramaratona che si svolgerà domenica 4 giugno alla Villa comunale, a cura della A.S.D. Marathon Club Manoppello Sogeda in collaborazione con la UISP, con il patrocinio del Comune di Chieti e la compartecipazione dell’Avis Comunale Chieti. La gara prenderà vita nel perimetro della Villa Comunale dentro un anello di 1.033 metri che verrà ripetuto per 6 e 8 ore. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati dall’assessore allo Sport Manuel Pantalone, da Franco Schiazza, responsabile regionale UISP Abruzzo e Molise e organizzatore della Gara Asd MC Manoppello Sogeda, da Venturino Febbo presidente della società, saranno inoltre presenti Umberto Capozzucco, presidente regionale UISP e Roberto Paoletti speaker dell’evento.

“Vivere la città attraverso lo sport è indispensabile, ora più che mai – così l’assessore Manuel Pantalone – la gara ha raccolto oltre 140 iscrizioni, segno che il fatto che si svolga nel centro storico e in un percorso davvero bello e nel cuore della città è stata una bella scelta. Siamo lieti che l’evento sia cresciuto, perché ci consente di coniugare lo sport al turismo e alla promozione del nostro territorio, formula da noi applicata da sempre e che ha dato risultati davvero importanti soprattutto in campo sportivo. Bella anche la sinergia con gli organizzatori, che proporranno una sfida bella e avvincente, ma aperta anche agli amatori che vorranno provare la propria resistenza con i vari livelli di difficoltà previsti dalle gare. L’invito a tutti è a partecipare, dando forza a questo tipo di intrattenimento e cui Chieti è particolarmente vocata”.

“Essere riuscito a portare questa gara nella mia città Chieti è emozionante – dice Franco Schiazza, responsabile regionale UISP Abruzzo e Molise e organizzatore della Gara come Asd MC Manoppello Sogeda – tutto è stato studiato in modo anche emotivo, come le medaglie. Quest’anno saranno sempre in legno, dipinte da Morelia Persico, artista artigiana di San Valentino: un lato rappresenta Lusius Storax, con scena di combattimenti tra i gladiatori dell’antica Teate, sull’altro abbiamo riportato il tema della pavimentazione delle Terme con le immagini di un delfino e un ippocampo e l’aggiunta immaginaria di due impronte da running che ci corrono sopra. Ringraziamo l’Amministrazione e quanti hanno permesso questa seconda edizione, la UISP che è sempre al nostro fianco, l’Avis comunale di Chieti che ha dato la sua compartecipazione e tutti gli sponsor e, ovviamente, gli atleti. Avremo tante stelle e astri nascenti in gara, fra le favorite spiccano: nella 8 ore Caramia Cosima ASD Castrovillari e Tundra Chiaradia ASD Marathon Massafra; mentre nella 6 ore Antonella Ciaramella dell’Atletica Venafro già vincitrice della 6 ore nel 2022. Invece per i favoriti corre l’obbligo iniziare dal nazionale Alex Tucci del M.C. Manoppello Sogeda che correrà nella 8 ore con i suoi 245.885 km corsi nella 24 ore di Verona del 202, l’ avezzanese Fabio Amabrini della M.C. Manoppello Sogeda vincitore della 6 ore 2022, Gianfranco Catena della M.C.Manoppello Sogeda già vincitore della 8 ore del 2022 e il teatino Maurizio Di Paolo della M. C. Manoppello Sogeda; mentre nella 6 ore Nicolangelo D’Avanzo ASD Bisceglie Running un grande campione di specialità, l’abruzzese Antonio Fiadone Passologico, il pugliese Giuseppe Magione della Pedone-Riccardi-Bisceglie, il romano Marco Girolami della Calcaterra sport. Poi ci sarà il vicentino Antonio Grotto con oltre 1.000 ultra/maratona fatte in tutte le parti del mondo. Atleti che arrivano da diverse parti d’Italia e, ancora, tantissimi altri che si cimenteranno per il solo gusto di correre”.

– Ordinanza sulla mobilità. Istituzione del divieto di sosta con rimozione, dalle ore 6,00 alle ore 16,00 sulle strade che saranno interessate dal percorso della gara: viale IV Novembre, dall’intersezione con Piazza Trento e Trieste a quella con Via Paolucci; via Paolucci dall’intersezione con Viale IV Novembre a quella con Via G. Costanzi; via G. Costanzi. Istituzione del divieto di transito veicolare, dalle ore 7,00 alle ore 16,00 circa e comunque fino al termine della manifestazione, in tutte le strade interessate dal percorso.

– La partenza delle gare, sia la 21 km e sia la 6 e 8 ore è fissata a Piazza Mazzini (Villa Comunale di Chieti ) e, a seguire, a via IV Novembre e via Guido Costanzi. responsabile regionale UISP Abruzzo e Molise e organizzatore della Gara Asd MC Manoppello Sogeda, da Venturino Febbo presidente della società, saranno inoltre presenti Umberto Capozzucco, presidente regionale UISP e Roberto Paoletti speaker dell’evento.

– Pulizie. Sabato 03 giugno 2023 ci sarà la pulizia della Villa Comunale e delle strade adiacenti, una giornata Ambientale fatta da atleti, organizzatori e volontari.

– Musei Nazionali di Chieti aperti per la prima domenica del mese dalle ore 9.00 alle 19.00.