“Il mansplaining spiegato a mia figlia” in scena a L’Aquila: ecco quando

Lo spettacolo di e con Valerio Lundini sarà proposto al Ridotto del Teatro Comunale martedì 18 e mercoledì 19 gennaio

L’AQUILA – Riparte con uno spettacolo esilarante la Stagione Teatrale Aquilana del Teatro Stabile d’Abruzzo, martedì 18 gennaio, ore 21.00, e mercoledì 19 gennaio, ore 17.30, Ridotto del Teatro comunale, “Il mansplaining spiegato a mia figlia” di e con Valerio Lundini, personaggio dell’anno, acclamato dalla critica e dagli addetti ai lavori dopo il tutto esaurito nelle 24 tappe del tour estivo.

Dopo aver convinto il grande pubblico con il suo rinnovato linguaggio di comicità televisiva e aver coinvolto nelle sue interviste nonsense dai Maneskin a Frank Matano, da Nino Frassica a J.Ax. – e tutti gli altri che si sono prestati al gioco degli improbabili interrogatori di Valerio – il comico e presentatore porta per la prima volta sui palcoscenici dei grandi teatri italiani sketch surreali, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali, il tutto presentato nel suo inconfondibile stile.

Con “Una pezza di Lundini“, ha portato nella televisione italiana un inedito, rinnovato e originale late night comedy, con servizi surreali lontani dai luoghi comuni, dal buonismo e dai cliché. Con “Il mansplaining spiegato a mia figlia” il pubblico avrà modo di scoprire dal vivo la versatilità ironica, sarcastica e giocosa di un nuovo fuoriclasse della risata inaspettata che vanta, lontano dalla tv, un decennio di gavetta sui più disparati palcoscenici, ma anche come fumettista, in radio come autore e non solo.

In riferimento alle attuali disposizioni anti-contagio, queste le modalità di accesso a teatro: sarà consentito l’ingresso solo previo controllo del Super Green Pass, laddove l’utente ne fosse sprovvisto non potrà accedere; in attesa, all’esterno del teatro, gli utenti dovranno mantenere una distanza interpersonale di almeno 1 metro l’uno dall’altro ed evitare assembramenti; durante tutte le fasi di permanenza all’interno del teatro, ciascun utente avrà l’obbligo di indossare costantemente e correttamente la mascherina protettiva FFP2. Per info botteghino del TSA 0862 410956 – 348.5247096.