Manoppello sotto gli ombrelli: chi ha vinto il contest fotografico 2022

SPOLTORE – Antonio Di Francescantonio con la foto “Movimento”, Vanessa De Meis con lo scatto “Manoppio sotto gli ombrelli” e Nicole Mattone con l’immagine “Vedere il tramonto fra gli ombrelli” sono i tre vincitori del concorso “Guardare attraverso gli ombrelli” che sono premiati domenica 25 settembre in occasione delle feste patronali di San Rocco.

Di Francescantonio, De Meis e Mattone hanno preso parte al contest fotografico che ha invitato a raccontare il centro storico “luogo di storia e bellezze artistiche, di passeggiate, incontri e racconti” promosso dalla Proloco Volto Santo in sinergia con il Comune di Manoppello, in occasione dell’evento estivo “Manoppello sotto gli ombrelli”.

Le foto, scelte fra le 31 opere presentate, sono state valutate, come da Regolamento, dall’assessore al Turismo e alla Cultura Giulia De Lellis, dalla presidente della Pro Loco Manoppello Giulia Del Rosso e dagli esperti Ivo Iezzi, Antonio Romilio e Luisa Cremonese.

“Ringrazio tutti i partecipanti e la Pro Loco Manoppello – ha detto l’assessore Giulia De Lellis – per l’impegno e la passione. Il contest fotografico ha suscitato interesse e curiosità non solo fra i residenti e dimostra che a Manoppello abbiamo molto da far conoscere a partire dal partire dal patrimonio architettonico del nostro centro storico”.