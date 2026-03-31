All’Aeroporto d’Abruzzo una “Cena con le Stelle” per la solidarietà

PESCARA – Una serata di alta cucina e solidarietà ha illuminato l’Aeroporto d’Abruzzo, dove si è svolta la nuova edizione della “Cena con le Stelle”, l’evento benefico organizzato dal Rotary Club Pescara Nord per sostenere l’associazione “L’Abbraccio dei Prematuri Odv”, attiva a supporto del reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Santo Spirito di Pescara.

Oltre cento partecipanti hanno preso parte all’iniziativa, ormai appuntamento fisso del calendario rotariano, che ogni anno coinvolge alcuni dei migliori ristoranti stellati della regione. Anche questa edizione ha visto la presenza degli chef di Al Metrò, D.One, La Bandiera, Villa Maiella e Zunica a Villa Corallo, mentre l’assenza di Niko Romito è stata giustificata da un impegno professionale in Cina.

A completare il percorso gastronomico, il dessert preparato dalla famiglia D’Angelo, titolare del ristorante Concorde, situato all’interno dell’aeroporto che ha ospitato l’evento. La selezione dei vini è stata curata dalle cantine Citra, Tre Gemme, Pasetti, Rabottini e Tenuta Secolo IX, che hanno accompagnato le portate con etichette d’eccellenza.

La presidente del Rotary Club Pescara Nord, Raffaella Nardinocchi, ha espresso gratitudine verso gli chef e i partecipanti: «Il nostro ringraziamento va alla straordinaria generosità dei ristoratori che ogni anno ci affiancano nei nostri progetti e alle tante persone che scelgono di partecipare a un evento in cui convivialità e solidarietà si incontrano. Il nostro obiettivo è contribuire a migliorare la vita delle persone in difficoltà, e serate come questa dimostrano quanto la comunità sappia essere vicina a chi ha più bisogno».

L’associazione “L’Abbraccio dei Prematuri”, attiva dal 2012, offre sostegno psicologico, morale e pratico alle famiglie che affrontano la complessa esperienza della nascita prematura, accompagnandole durante il ricovero e nel delicato ritorno a casa. I fondi raccolti contribuiranno a migliorare ulteriormente le condizioni dei piccoli pazienti e dei loro genitori.

La “Cena con le Stelle” si conferma così un evento capace di unire eccellenza gastronomica e impegno sociale, trasformando la generosità del territorio in un aiuto concreto per chi vive momenti di fragilità.