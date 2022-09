Pescara, esenzione pagamento pasti a scuola per le famiglie con disabili

PESCARA – Un delibera votata dalla giunta Masci ha disposto l’esenzione dal pagamento dei pasti a scuola per quelle famiglie residenti che abbiano un minore a carico in condizioni di disabilità (L.104/92).

Il provvedimento interviene a integrare i precedenti atti relativi al servizio di refezione nelle scuole dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado (con tempo pieno e prolungato).

“Il fine di questo atto dell’Esecutivo – ha detto il vicesindaco e assessore alla Pubblica Istruzione Gianni Santilli – è quello di tutelare le fasce sociali maggiormente vulnerabili. Ci tengo a sottolineare che l’intervento deciso dall’ente comunale non avrà riflessi significativi sulle Entrate a bilancio in quanto il numero degli alunni in condizioni di disabilità non risulta impattante sul totale dell’utenza interessata, che è di circa 3600 iscritti”.

