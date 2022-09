“Mani Visibili” – Giornate di economia Marcello de Cecco 2022

Venerdì 30 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre appuntamento al Teatro comunale Fedele Fenaroli, il programma completo

LANCIANO – Economisti, studiosi e operatori del settore a confronto su geopolitica dell’energia, transizione non più rinviabile, impatto macroeconomico e finanziario e opportunità di riscatto per il Mezzogiorno

Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco, il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Enrico Giovannini, il Premio Nobel Giorgio Parisi saranno tra i protagonisti della quinta edizione di Mani Visibili – Giornate di Economia Marcello De Cecco che si terranno al Teatro Fenaroli di Lanciano venerdì 30 settembre, sabato 1 e domenica 2 ottobre.

Il tema è quello che alle soglie di un inverno difficile affanna famiglie, imprese e governi: l’energia. In quattro sessioni studiosi, manager, banchieri e operatori del settore parleranno di geopolitica e di mercato dell’energia, di sicurezza e di transizione energetica, degli effetti del caro energia sull’inflazione e sulla crescita economica, delle prospettive che il rilancio delle rinnovabili apre per il Mezzogiorno.

Nel corso della prima sessione, il pomeriggio di venerdì 30 settembre, lo storico e studioso di relazioni internazionali Giuliano Garavini, l’economista Ignazio Musu, il responsabile dell’acquisto delle materie prime del gruppo Enel Claudio Machetti e il Premio Nobel Giorgio Parisi parleranno dell’impatto geopolitico della crisi energetica, della posizione della Cina, del mercato delle materie prime energetiche e delle relazioni della crisi energetica con quella climatica.

La seconda sessione, al mattino di sabato 1° ottobre, il direttore generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del ministero della Transizione ecologica Valeria Amendola, l’economista Valeria Termini, già Commissario dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e vice presidente del Consiglio dei regolatori europei e gli operatori del settore Francesco Amati, direttore generale Vestas Italia e Tommaso Farenga, Ingegnere e Paesaggista Sit&a Srl, affronteranno le problematiche della transizione energetica, le prospettive delle energie rinnovabili, gli aspetti industriali e di compatibilità ambientale.

Sabato pomeriggio, dopo la presentazione di un importante studio bibliografico su Marcello de Cecco, Vincenzo Visco e Michele Salvati parleranno del pensiero di Salvatore Biasco, l’economista e politologo recentemente scomparso. Seguirà la consegna del Premio Marcello De Cecco in Economia e Storia delle Istituzioni a due giovani studiosi.

Sempre nel pomeriggio di sabato, la terza sessione, dedicata all’impatto della crisi energetica sull’inflazione e la crescita economica, vedrà la partecipazione del Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Enrico Giovannini e dell’economista Roberto Tamborini. Chiuderà la sessione l’intervento del Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco.

Nell’ultima sessione, la mattina di domenica 2 ottobre, Gianni Silvestrini del Kyoto Club, Gregorio De Felice capo dell’ufficio studi di Intesa Sanpaolo, Alessandro Simonazzi, responsabile della direzione Pianificazione e Controllo di Bper Banca, il presidente di Svimez Adriano Giannola, il commissario per la ricostruzione delle aree terremotate Giovanni Legnini e l’economista Gianfranco Viesti parleranno delle potenzialità del Mezzogiorno nello sviluppo delle energie rinnovabili, delle attività industriali connesse e del ruolo delle regioni meridionali come hub per l’importazione e la distribuzione delle materie prime energetiche.

Mani visibili sarà in live-streaming sul canale You Tube di Amdec, sul sito di Radio Radicale e sulla pagina Facebook dell’Associazione Marcello de Cecco (www.facebook.com/amdec.it)

Promossa dall’Associazione Marcello de Cecco (Amdec), presieduta da Mario Amendola, la tre giorni abruzzese, che gode del patrocinio del Comune di Lanciano e del sostegno di Valagro spa, Anxam Multiservizi, Honda, Hubruzzo- Fondazione industria responsabile, sarà ospitata nel Teatro comunale Fedele Fenaroli. L’ingresso è libero.

L’Associazione, nata nel 2017, si propone di promuovere e diffondere la conoscenza economica come fattore di crescita civile e organizza a Lanciano “Mani Visibili”, Giornate di Economia in cui si affrontano temi d’interesse economico-politico-sociale sul solco dell’approccio di Marcello de Cecco, che teorizzava e praticava l’integrazione di storia, storia del pensiero economico e teoria economica con le istituzioni del mondo reale.

PROGRAMMA – MANI VISIBILI

Giornate di Economia Marcello De Cecco 2022

Lanciano |30 settembre, 1 e 2 ottobre 2022 | Teatro comunale Fedele Fenaroli

LE SFIDE DELL’ENERGIA

Venerdì 30 settembre ore 16,30

* Geopolitica dell’energia

Giuliano Garavini – Università di Roma-3

Ignazio Musu – Università Ca’ Foscari di Venezia

Claudio Machetti – Enel Spa

Giorgio Parisi – Università Sapienza di Roma e Premio Nobel 2021

Coordina Marco Panara – Vicepresidente Amdec

Sabato 1° ottobre ore 10

* La transizione

Valeria Termini – Università di Roma-3, Council of European Energy Regulators

Valeria Amendola – Direttore Generale Competitività ed efficienza energetica del MITE

Tommaso Farenga – Ingegnere e Paesaggista, Sit&a Srl

Francesco Amati – Direttore Generale Vestas Italia

Coordina Stefano Marcucci – Giornalista Rai

Sabato 1° ottobre ore 16.00

* Bibliografia Marcello De Cecco

Massimo Di Matteo (Università di Siena)

Alfredo Gigliobianco (Banca d’Italia)

Monica Sinatra (Banca d’Italia)

* Il pensiero di Salvatore Biasco, un ricordo di Michele Salvati e di Vincenzo Visco

* Cerimonia di assegnazione del Premio Marcello De Cecco

* L’impatto macroeconomico e finanziario

Enrico Giovannini – Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Roberto Tamborini – Università di Trento

Ignazio Visco – Governatore della Banca d’Italia

Coordina Stefano Lepri – Giornalista La Stampa

Domenica 2 ottobre ore 10,30

* Le opportunità per il Mezzogiorno

Giovanni Legnini – Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma

Gregorio De Felice – Chief Economist di Intesa Sanpaolo

Alessandro Simonazzi – Responsabile Direzione Pianificazione

e Controllo Bper Banca

Adriano Giannola – Presidente SVIMEZ

Gianni Silvestrini – Kyoto Club

Coordina Gianfranco Viesti – Università di Bari