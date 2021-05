Manoppello, è partito il piano asfalti: ecco cosa prevede

De Luca: “stiamo riqualificando numerose strade rendendole più sicure e percorribili anche in zone meno centrali ma ugualmente importanti della nostra città”

MANOPPELLO – Parte il piano asfalti nel Comune di Manoppello che prevede interventi su numerose arterie cittadine. In particolare, in questi giorni, sono in fase di completamento gli interventi nella frazione di Ripacorbaria che permetteranno una viabilità scorrevole e più sicura su diverse arterie di collegamento.

In particolare i lavori, per un investimento totale di 300mila euro di fondi comunali, appaltati alla Ditta Colanzi, riguarderanno non solo il rifacimento del manto stradale ma anche opere di salvaguardia (dalla realizzazione di muretti di contenimento, alla sistemazione di alcune cunette per l’adeguamento della raccolta delle acque) sulle seguenti strade: via Parco Nazionale d’Abruzzo, Via Barbarossa, via Milite Ignoto e alcuni tratti di via Collecirino e via Forca d’Orte.

La fase preparatoria è stata appena completata e, tra il fine settimana e i primi giorni della successiva, si procederà con la posa in opera dei primi asfalti per completare l’intero appalto entro fine mese.

“Questi interventi stanno rendendo le strade più sicure per tutti i residenti e per coloro che, per ragioni varie le percorrono quotidianamente. Grazie a questi lavori – ha detto il sindaco Giorgio De Luca – stiamo riqualificando numerose strade rendendole più sicure e percorribili anche in zone meno centrali ma ugualmente importanti della nostra città”.

I prossimi interventi, già appaltati, riguarderanno, a breve, diverse strade del Centro Urbano su cui il Comune altri 400 mila euro. L’appalto è stato aggiudicato dalla Ditta Nora Asfalti.