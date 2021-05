La Banda dei FuoriClasse dedica una puntata all’Abruzzo: ecco quando

REGIONE – Sarà dedicata alla regione Abruzzo la puntata de “La banda dei FuoriClasse”, in onda lunedì 10 maggio, alle ore 15, su Rai Gulp. Il programma, condotto da Mario Acampa, è nato per aiutare nel doposcuola gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore in un anno scolastico molto complicato.

Il maestro Alex Corlazzoli prosegue il tour scolastico tra le regionali d’Italia, dedicando la sua lezione all’Abruzzo. Divulgatore del giorno è Vincenzo Caracciolo, ricercatore dell’Università di Roma Tor Vergata e dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, che racconterà come funziona e cosa si fa ai laboratori del Gran Sasso.

Il FuoriLegge Federico Taddia consiglierà 5 nuovi libri della settimana, mentre Teacher Nelly è pronta per una nuova lezione canterina di inglese. Nuovo corso della settimana sulle orme degli animali con Marco Priori per diventare dei detective naturali.

I ragazzi possono scrivere alla redazione attraverso Instagram (@rai_gulp), Facebook (https://www.facebook.com/RaiGulp/) e Twitter (@RaiGulp). Tutte le puntate e contenuti speciali sono disponibili su Rai Play.