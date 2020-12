Solidarietà a Manoppello, 312 chili di pasta per i più bisognosi

MANOPPELLO – L’operazione di solidarietà nazionale di Coldiretti e Fondazione Campagna Amica in vista delle ormai prossime festività natalizie ha raggiunto oggi anche Manoppello. Oltre 600 pacchi di pasta di filiera e grano 100% Made in Italy per un totale di 312 chilogrammi centinaia sono stati consegnati nella tarda mattina di oggi, sabato 19 dicembre, in Municipio con l’obiettivo di combattere le nuove povertà e offrire un Natale sereno ai più bisognosi.

“Ringrazio la Coldiretti Abruzzo, il direttore Giulio Federici e il responsabile di zona Piero Gagliardi per aver fatto arrivare nella nostra città questo speciale carico di doni – ha detto il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca –. Come già accaduto in passato, in relazione ad altre iniziative benefiche, nelle prossime settimane, grazie alla collaborazione della Protezione Civile di Manoppello, che rappresenta un solido ed indispensabile supporto per le attività messe in campo dall’Amministrazione, provvederemo a consegnare nelle case delle famiglie meno abbienti della nostra città questi doni alimentari che arrivano dal cuore di agricoltori e soci Coldiretti”.