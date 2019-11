Montesilvano entra nell’Anagrafe nazionale popolazione residente

De Martinis: “Un bel passo avanti per la nostra amministrazione pubblica verso chi è fuori sede e ha bisogno di un certificato. Siamo tra i primi comuni più grandi in Abruzzo ad essere entrato nell’anagrafe nazionale unica”

MONTESILVANO – Montesilvano entra a regime nel progetto Anpr (Anagrafe nazionale popolazione residente), anche nota come Anagrafe Unica, con l’art. 62 del Codice delle Amministrazioni Digitali si prevede che l’Anpr contenga non solo i dati anagrafici dei cittadini, ma anche i registri di Stato civile e i dati delle liste di leva.

“Il nostro Comune – spiega il sindaco Ottavio De Martinis – è entrato nell’Anpr, in una banca dati che mira a mettere assieme i dati di tutte le anagrafi dei Comuni italiani, come previsto dal decreto sviluppo bis del 2012 e norme successive. Un bel passo avanti per la nostra amministrazione pubblica verso chi è fuori sede e ha bisogno di un certificato. Siamo tra i primi comuni più grandi in Abruzzo ad essere entrato nell’anagrafe nziounica. Ad oggi (12 novembre 2019) sono oltre 4.200 i Comuni subentrati in ANPR: con un ritmo di più di 30 Comuni al giorno, procede a passo svelto la costituzione della base dati anagrafica nazionale; la popolazione presente supera i 35 milioni; siamo quindi oltre la soglia simbolica della metà, sia del totale dei Comuni e sia del totale della popolazione residente complessiva. Nel corso del 2019 sono subentrati Comuni appartenenti a tutte le Regioni, quindi tutti i territori sono rappresentati, con esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano, probabilmente in attesa del completamento dell’integrazione con le funzioni che permettono la produzione degli atti e certificati con il bilinguismo.

Ci sono esempi virtuosi, come la Regione Valle d’Aosta, che all’inizio del 2019 ha terminato il subentro di tutti i Comuni della Regione, e l’Emilia-Romagna (con più del 40% dei Comuni subentrati); seguono con percentuali minori la Lombardia, Toscana, Piemonte, Trentino Alto Adige e Veneto; in coda le altre Regioni. Sono subentrati nel mese di settembre anche capoluoghi di regione come Palermo e Napoli. Se si pensa che alla fine del 2017 i Comuni presenti nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente erano poco meno di 30, è di tutta evidenza che viene confermata la svolta nel progetto data dal Team Digitale. Per incentivare il processo di subentro, la Funzione Pubblica ha pubblicato un bando per erogare contributi ai Comuni subentrati, utilizzando le risorse dei fondi europei.

14 milioni di euro che saranno distribuiti ai Comuni in base alla loro classe demografica, con uno stanziamento che varierà a seconda del numero di residenti. Il Comune di Montesilvano riceverà un contributo di 7.000 euro proporizionato ai quasi 54.499 abitanti (26.387 maschi e 28.112 femmine). Le somme erogate a titolo di contributo sicuramente non coprono tutte le spese sostenute dal Comune (comprendendo sia le spese per adeguamento software che le spese relative al tempo del personale impiegato per le operazioni di bonifica dei dati e subentro), ma sono comunque un segnale importante che valorizza il ruolo dei Comuni”.