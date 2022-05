“Mamma day”, incontro oggi al Campo scuola Massi di Giulianova

Obiettivo Famiglia-Federcasalinghe Abruzzo celebra la mamma multitasking con il Mamma Day 2022 – 7 maggio 2022

GIULIANOVA – L’Associazione Obiettivo Famiglia-Federcasalinghe Abruzzo organizza sabato 7 maggio 2022 alle h. 15.00 presso il Campo scuola G. Massi – Zona Orti di Giulianova il Mamma Day 2022. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Associazione sportiva Ecologica G, quest’anno sarà dedicato alla mamma “multitasking”, per celebrare il ruolo della donna-mamma che da sempre si divide tra la vita familiare e quella lavorativa e che più di ogni altro individuo della nostra società cerca di arrivare dappertutto riuscendo a conciliare mille impegni.

“Abbiamo voluto dedicare questa giornata alla mamma multitasking” spiega la Presidente Federcasalinghe Abruzzo, Anna Fiorà Frattaroli “proprio perché oggi sempre più la donna è chiamata ad assolvere tanti compiti tra la famiglia e il lavoro, e in particolare la mamma è la regina del multitasking in assoluto, come è emerso da una recente indagine condotta da Censuswide, dovendo essere contemporaneamente moglie, casalinga, lavoratrice e possibilmente felice. Le mamme, infatti, preparano la colazione ai figli mentre parlano con i colleghi, seguono un webinar mentre stirano, stendono il bucato e intanto interrogano i bambini per aiutarli a preparasi alla verifica del giorno successivo, viaggiano per andare al lavoro e nel frattempo programmano il fine settimana e gli eventi sociali dei figli. La mamma quindi ha tanti ruoli: da chef a domicilio a personal shopper, da autista privato a psicologa e life coach, mansioni che svolge h 24 e per di più senza alcuna retribuzione”.

La manifestazione vedrà la partecipazione del Vice Sindaco del Comune di Giulianova, Lidia Albani e della Presidente Commissione Pari Opportunità Giulianova, Marilena Andreani. Interverranno, oltre alla Presidente Federcasalinghe Abruzzo Anna Fiorà Frattaroli, la Psicologa Nicoletta Maggitti, la Presidente Nazionale Obiettivo Famiglia/Federcasalinghe Federica Rossi Gasparrini, e il Direttore Sportivo Ecologica G, Luigi Chiodi, che presenteranno il ruolo della mamma multitasking, perché una mamma è… cento mamme!!