Pescara Pallanuoto – Club Aquatico, la presentazione del derby

PESCARA – Torna a distanza di un mese il derby di pallanuoto tra Pescara Pallanuoto e Club Aquatico, in programma domani pomeriggio al Palapallanuoto con inizio alle 17. Per i ragazzi allenati da Franco Di Fulvio si tratta dell’ennesimo esame sulla strada che porta vero i play off; il doppio successo contro CN Salerno ha definitivamente lanciato i biancazzurri, attualmente secondi in classifica, a una sola lunghezza dalla capolista Ischia e con 8 punti di vantaggio sull’Arechi Salerno, a questo punto l’unica rivale in grado di impensierire il Delfino nella caccia a una delle prime due posizioni che valgono l’accesso agli spareggi promozione. Ma il derby è sempre una partita particolare, da giocare contro un avversario che avrà voglia di riscattare un momento non facile, anche per dare un volto diverso a una stagione fin qui probabilmente al di sotto delle aspettative.

Questo mister Franco Di Fulvio lo sa e non si fida: “Mi aspetto una partita difficilissima, com’è stata quella di andata” dice con riferimento al successo per 8-7 dello scorso 6 aprile. “Noi dobbiamo cercare di proseguire sulla nostra strada: il doppio successo con il CN Salerno ci ha dato ulteriore consapevolezza e soprattutto ci ha consentito di eliminare una concorrente. Ma il calendario che abbiamo è tosto, a partire dalla sfida con il Club: per loro questa partita rappresenta la possibilità di salvare la stagione e giocheranno al massimo, com’è giusto che sia. Dovremo essere bravi a fare altrettanto per uscire con un risultato positivo dalla vasca”.

In occasione della partita Pescara Pallanuoto-Club Aquatico è stata organizzata la “Giornata Biancazzurra”. L’ingresso in piscina è a pagamento, con biglietti a 10 euro (tariffa intero) e 5 euro (tariffa ridotto). Dopo la fase di prevendita, i tagliandi residui possono essere acquistati il giorno della partita all’ingresso del Palapallanuoto.

Per la partita contro il Club Aquatico mister Franco Di Fulvio deve valutare gli uomini a disposizione. Out Cipriani, rimane in dubbio la presenza di De Vincentiis, Furio e Prosperi. Pronto il giovane Damiano Dell’Elce. Questi gli uomini tra cui dovrà scegliere i 13 da portare in vasca: Morretti, Mancini, Castagna, Di Fulvio, De Luca, Furio, Giordano, Cerasoli, Micheletti, De Vincentiis, Pelliccione, Recchia, Ferragatti, Prosperi, Dell’Elce.