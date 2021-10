Maltrattamenti e minacce di morte alla moglie: patteggia la condanna

L’uomo di 58 anni era tato denunciato dalla donna per vari episodi di violenza subiti e per minacce di morte

CHIETI – Un uomo di Chieti ha patteggiato due anni di reclusione dinanzi al gup del tribunale di Chieti. Il 58enne era stato chiamato a rispondere per maltrattamenti in famiglia. Era stato, infatti, accusato di aver obbligato la moglie a dormire per terra perché russava, impedendole al contempo di riposare su una poltrona o un divano o in un’altra stanza e di aver distrutto l’auto di lei, andando a sbattere contro il veicolo per ben due volte con la propria nmacchina. Non mancavano, inoltre, numerose denunce da parte della moglie di episodi di violenza subiti e minacce di morte.