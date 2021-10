Lanciano, bonus benessere: come fare domanda per riceverlo

Obiettivo principale quello di favorire il recupero della socialità e il benessere psicofisico. Termine presentazione domande: 21 novembre

LANCIANO – L’Amministrazione comunale di Lanciano ha avviato una procedura pubblica di assegnazione di bonus benessere allo scopo di favorire il recupero della socialità e il benessere psicofisico nella pratica delle attività sportive a seguito delle restrizioni per l’emergenza sanitaria da Covid 19; sostenere il rilancio delle associazioni sportive e delle altre strutture in cui si praticano in via esclusiva sport di qualsiasi disciplina gravemente penalizzate dalle limitazioni imposte dalle misure di sicurezza sanitaria per il contenimento del contagio; agevolare le famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-basse nel sostenere le spese di iscrizione dei propri figli a corsi, attività e campionati sportivi organizzati da associazioni e società sportive dilettantistiche; scongiurare il forzato abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori; incentivare la pratica sportiva dei soggetti con disabilità (L.104/92); favorire strategie di invecchiamento attivo favorendo la pratica motoria dei senior dai 70 anni in su.

Le domande vanno presentate compilando il modulo presente nel link di seguito Bonus benessere entro e non oltre il 21 novembre 2021:

https://lanciano.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=BONUS_BENESSERE_001