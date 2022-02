“Il Mago di Oz nel Paese delle Meraviglie” in scena a Lanciano

Lo spettacolo di illusionismo sarà portato in scena dalla Compagnia Teatrale “Cantiere di Illusioni” al Teatro Fenaroli il 13 febbraio

LANCIANO – Domenica 13 febbraio 2022, alle ore 17,00, la Compagnia Teatrale “Cantiere di Illusioni” porterà in scena al Teatro Fenaroli di Lanciano “Il Mago di Oz nel Paese delle Meraviglie”, di e con Oscar Strizzi

Uno spettacolo imperdibile tra continue sorprese adatto ad un pubblico di tutte le età.

Apparizioni, sparizioni, riapparizioni, la magia di Oscar Strizzi trasforma le cose più comuni in momenti di stupore. La scena diventa il luogo dell’illusione e della fantasia.

Il pubblico viene immerso in una dimensione di grande emozione, divertimento e sogno.

Musica e teatro si mettono al servizio della meraviglia per dare vita a uno show senza precedenti, in un luogo, dove ognuno può dimenticare il resto del mondo e ritornare bambino.

Per informazioni si invita a contattare i numeri 347.6560247 – 338.3287101