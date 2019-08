Il Mago Gigi al mercatino dei bambini di Montesilvano

Una serata all’insegna delle risate, dei tanti affari dei “piccoli commercianti” ma anche del ricordo dei due fratellini Montesilvanesi scomparsi tragicamente

MONTESILVANO – Festestiva 2019. Al 7° appuntamento del Mercatino dei Bambini una serata all’insegna delle risate, dei tanti affari dei “piccoli commercianti” ma anche del ricordo. Una serata esilarante tra i numerosi bambini presenti ai banchetti circa un centinaio. I bambini presenti hanno partecipato all’esibizione di Mago Gigi con il quale hanno interagito con le sue prestidigitazioni insieme al pubblico presente alla serata.

Un momento toccante è stato quando “Mago Gigi” interrompendo lo spettacolo ha chiesto a tutti i bambini presenti e ai loro genitori di fare un minuto di silenzio per ricordare i due fratellini Montesilvanesi di 14 e 11 anni Alessandro e Federico XU tragicamente scomparsi nel mare di Ortona. Prima della ripresa dello spettacolo un grande applauso ha voluto ricordare questi due sfortunati ragazzi che per divertirsi hanno trovato un tragico destino.

Una targa ricordo della serata è stata consegnata a Mago Gigi dai bambini, da Alberto Falasca di Amare Montesilvano e da Adriano Tocco Consigliere del Comune di Montesilvano.

Alla fine dell’esibizione Mago Gigi ha donato a tutti i bambini una “scultura di palloncini”.

L’Isola dei Bambini di Amare Montesilvano in Via Strasburgo era gremita in tutte le sue parti da tantissimo pubblico che ha visitato il Mercatino partecipando allo spettacolo del mago.

“Un vero piacere vedere tantissimi bambini accompagnati dai genitori partecipare a queste serate di grande tranquillità”.