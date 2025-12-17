Abruzzo: giovani e imprese al centro della crescita

PERUGIA – Alla prima edizione degli Stati generali dell’economie dei territori, svoltasi a Perugia, l’Abruzzo ha portato la propria esperienza attraverso l’intervento dell’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca, collegata da Pescara in videoconferenza. Al centro del suo discorso la volontà della Regione di non perdere i propri talenti, ma di diventare un luogo dove le competenze si coltivano e si valorizzano, con particolare attenzione ai giovani, definiti “cuore pulsante del nostro sviluppo”.

Magnacca ha illustrato le politiche messe in campo negli ultimi anni: programmi di formazione integrata tra università, ITS e imprese, bandi per start-up innovative, strumenti di sostegno all’imprenditorialità e iniziative di attrazione di nuove competenze dall’esterno. Tra i progetti più significativi c’è Eurema, che consente ai giovani laureati e laureandi di svolgere un’esperienza Erasmus all’estero e poi rientrare in Abruzzo per un tirocinio finanziato dalla Regione. A questo si aggiunge l’avviso FESR, che prevede incentivi alle imprese che assumono giovani laureati abruzzesi nelle discipline STEM, favorendo così il mantenimento delle professionalità scientifiche nel tessuto economico regionale.

Gli economisti presenti hanno confermato la crescita dell’economia abruzzese, sottolineando come negli ultimi anni i fattori di sviluppo si siano rafforzati, rendendo la regione più solida e affidabile. Magnacca ha ribadito che questo riconoscimento deve essere motivo di orgoglio, ma anche stimolo a consolidare il ruolo dell’Abruzzo nell’economia nazionale, attraverso politiche concrete e fiducia nelle potenzialità dei singoli territori.