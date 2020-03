Madre Terra, visita guidata l’8 marzo al Museo delle Genti d’Abruzzo

PESCARA – In occasione della Giornata Internazionale della donna, domenica 8 marzo ci sarà, presso il Museo delle Genti d’Abruzzo un viaggio nel tempo alla scoperta della figura femminile nella tradizione d’Abruzzo, dalla preistoria ai giorni nostri. I partecipanti sono invitati ad indossare scarpe o un oggetto di colore rosso per dire NO alla violenza sulle donne: https://www.modapp.it/lotta-contro-violenza-donne/ A cura di LaMoretta – Servizi Culturali.

Visita guidata tematica compresa nel costo del biglietto di ingresso. Costo biglietto: € 6.00 intero, € 3.00 ridotto. Di seguito la nota del museo:

“Primo turno sold-out! Per permettere a tutti di poter prendere parte alla visita guidata “Madre Terra” nel pieno rispetto del DPCM 04/03/2020 abbiamo aggiunto un secondo turno che partirà alle ore 18:15. Per attenerci al decreto ministeriale abbiamo necessità di gestire i flussi, per cui è vivamente consigliata la prenotazione”.

Info e prenotazioni:

Centro Unico Prenotazioni

c/o Museo delle Genti d’Abruzzo

Tel. 085 4510026 (int. 1 o 2)

Mob. 393 9374212

E-mail didattica@gentidabruzzo.it

www.gentidabruzzo.com