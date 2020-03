Donne del Vino Abruzzo, 8 marzo sui social per l’ambiente

Festa nazionale de Le Donne del Vino sul web, tema “Donne, vino e ambiente”. Botti verdi come segno di speranza

REGIONE – Dall’1 al 14 marzo Le Donne del Vino avrebbero animato molteplici eventi su tutto lo Stivale, con lo scopo di riflettere in merito all’importanza dell’eco-sostenibilità. L’attuale emergenza sanitaria impone la sospensione delle iniziative presso le cantine, quindi si va sui social con la pubblicazione di tante belle foto che ritraggono le produttrici accanto a una botte verde recante una frase, simbolo di rinascita e resilienza. Tutto il 2020 sarà all’insegna del “green”.

Gli eventi della delegazione Abruzzo – guidata da Jenny Viant Gómez, insieme alla vice delegata Martina Mastrangelo e alla coordinatrice Caterina Cornacchia – sono solo rimandati a nuova data da stabilire. In serbo manifestazioni molto coinvolgenti come la cooking class contro lo spreco alimentare presso Tenuta I Fauri, l’incontro sulla bio-cosmesi da Vinosophia Store Chiusa Grande e “Cielo in rosa”, iniziativa dell’Aeroclub Pescara in partnership con Le Donne del Vino Abruzzo da cinque edizioni consecutive. Voli sulla città per ammirare la bellezza dell’ecosistema dall’alto e aperitivo con i vini delle produttrici abruzzesi.

Tutte le foto e gli aggiornamenti vengono divulgati attraverso i social nazionali e regionali (pagine Facebook Le Donne del Vino-Abruzzo/Associazione Nazionale Le Donne del Vino), sul sito https://www.festadonnedelvino.it/ e su D-News Corriere delle Donne del Vino, allegato de Il Corriere Vinicolo.

Chi sono Le Donne del Vino D’Abruzzo?

800 esponenti in rappresentanza della filiera del vino nazionale. Una delegazione in ciascuna regione ed è presieduta da Donatella Cinelli Colombini. La delegazione Abruzzo è composta da Jenny Viant Gómez delegata regionale, giornalista freelance; dalle produttrici Martina Danelli Mastrangelo (vicedelegata)-Vini Mastrangelo,Caterina Cornacchia (coordinatrice)-Barone Cornacchia, Katia Masci-Valle Martello, Stefania Bosco-Bosco Nestore, Valentina Di Camillo-Tenuta I Fauri, Marina Cvetic-Masciarelli, Aurelia Elisa Mucci-Cantine Mucci, Marina Contucci Ponno-Orlandi Contucci Ponno, Lia Di Biase-Cantina Di Biase, Stefania Pepe-Az.Agricola Stefania Pepe, Isabella Iezzi-Rabottini, Simona Di Candillo-Tenuta Oderisio e Annamaria Sorricchio-Barone Valforte. Le esponenti di azienda Simona D’Alicarnasso-Citra, Ilaria D’Eusanio-Chiusa Grande e Luigia De Berardinis-Tenuta Secolo IX. Le ristoratrici Laura del Vinaccio-Borgo Spoltino e Serena Mastrocola-Mastro. Le giornaliste Eleonora Lopes, Marcella Pace, Monica Di Pillo e Lisa De Leonardis. Le sommelier Graziella di Berardino, Lucia Cruccolini, Simona Di Nicola, Valentina Bianconi, Enca Polidoro, Giuliana Rotella e Angela Balducci; l’export manager Monica Sarrecchia e l’avvocato Arianna Di Pietro, membro ass. Giuristi della Vite e del Vino.

Info: abruzzo@ledonnedelvino.com