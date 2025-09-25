Made in Abruzzo vola a Dubai: 50 imprese alla fiera della pelletteria

L’AQUILA/TERAMO – La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia si prepara a sbarcare a Dubai, il prossimo 30 settembre, per l’evento internazionale “A Vitrine of Italian Bags in Dubai”. Una delegazione di 10 imprese abruzzesi, presenti direttamente con un proprio incaricato, e con la collaborazione del Consorzio Atea in rappresentanza di ulteriori 40 aziende del settore della pelletteria e della moda, promuoverà l’eccellenza del “Made in Abruzzo” in una delle capitali del lusso globale.

“Questa manifestazione celebra l’alta qualità e l’inconfondibile design della pelletteria italiana e offre alle imprese locali un’opportunità strategica per rafforzare la loro presenza nel dinamico mercato emiratino” dichiara il presidente Antonella Ballone. “L’impegno profuso sarà messo a disposizione del sistema Abruzzo con collaborazioni e partnership locali per lavorare in sinergia verso un obiettivo comune: promuovere le eccellenze abruzzesi nel settore della moda e pelletteria e creare un ecosistema che permetta di valorizzare le risorse, le tradizioni e le competenze del territorio”.

L’iniziativa, che si inserisce nel progetto “Sostegno Export Italia (SEI)”, promosso da Unioncamere in collaborazione con Promos Italia e coordinato dal dirigente camerale Salvatore Florimbi, va oltre la semplice esposizione: è un vero e proprio punto di incontri B2B, pensato per creare sinergie e collaborazioni. “Il 30 settembre sarà il momento ideale per connettersi con professionisti del mondo della moda e del lusso, espandere la propria rete commerciale e le prospettive di crescita. Eventi come questo ci permettono di valorizzare le nostre eccellenze artigianali e di presentare il meglio del ‘Made in Abruzzo’ ad un pubblico internazionale di alto profilo” conclude Ballone.

Per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese locali, la Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia offre un pacchetto di servizi gratuiti per le PMI con sede a Teramo e all’Aquila, tra cui la redazione di piani Export, l’analisi strategica personalizzata e la formazione specialistica su mercati specifici; inoltre, l’ente ha attivato anche per il 2025 un bando pubblico che concede contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, con un massimo di 5.500 euro, per la partecipazione a fiere, eventi e missioni all’estero.