Lutto cittadino a Giulianova per la scomparsa di Luciano Crescentini

GIULIANOVA – Il sindaco Jwan Costantini ha appena proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino, firmando l’ordinanza n.27, in concomitanza con la celebrazione dei funerali dell’ex consigliere ed assessore comunale Luciano Crescentini, che si svolgerà nella stessa giornata presso la Chiesa di San Pietro Apostolo alle ore 15.00, facendo quindi ammainare a mezz’asta, o listandole a lutto, le bandiere presenti negli edifici comunali.

“Crediamo di aver interpretato la volontà dell’intera cittadinanza istituendo il lutto cittadino per la prematura scomparsa di Luciano Crescentini – dichiara il primo cittadino – un gesto tangibile da parte dell’intera amministrazione comunale nei confronti di un uomo buono, generoso, appassionato di partecipazione politica e che ha lottato da cittadino ed amministratore per il bene di Giulianova, meritevole del rispetto e della riconoscenza di tutte le forze politiche”.

Si comunica che, per motivi di natura logistica, l’orazione funebre istituzionale prevista per oggi nella sala consiliare del Municipio, alla presenza del sindaco Costantini e degli esponenti attuali ed ex dell’assise civica e riservata ai familiari, si svolgerà invece alle ore 14.00 nella casa funeraria della ditta Gerardini, in via Prato n.21 a Giulianova, nel rispetto delle prescrizioni anti contagio.