“L’uomo più buono del mondo”, anteprima del documentario a Sulmona

Lunedì 23 gennaio ospiti in sala gli autori Angelo Figorilli e Francesco Paolucci con lo scrittore Maurizio Maggiani e la giornalista Lucia Goracci

SULMONA – Coraggioso combattente per la conquista dei diritti del lavoro, leader carismatico e giornalista appassionato. Un uomo che pagò con la vita la sua generosa testimonianza, non dimenticato ma mai ricordato abbastanza. E’ questa l’urgenza narrativa di “L’uomo più buono del mondo. La leggenda di Carlo Tresca”, il documentario di Angelo Figorilli e Francesco Paolucci, con la partecipazione di Maurizio Maggiani, che sarà presentato in anteprima a Sulmona il 23 gennaio al Cinema Pacifico (ore 17,30) in occasione dell’80° anniversario dell’assassinio del sindacalista italoamericano, celebrato in questi giorni dal Centro Studi che porta il suo nome e dalla Città di Sulmona che a Carlo Tresca diede i natali.

Immagini e segni per narrare nel linguaggio più vicino alle nuove generazioni una figura ‘lontana’ e reale. Una storia necessaria, idealista e vera, che gli autori – giornalista e inviato Rai per anni, il primo, e storyteller per passione; documentarista e poeta delle vite nascoste, il secondo, e militante della contronarrazione – hanno tessuto intrecciando memorie e suggestioni con le testimonianze di chi ha “incontrato” Tresca nella sua vita tenendone vivi il messaggio e il ricordo.

Primo tra tutti Maurizio Maggiani che nel suo ultimo libro, “L’eterna gioventù”, ha dedicato a Tresca pagine straordinarie dettate dal suo amore per il grande libertario. Un documentario che restituisce un ritratto sentimentale di questo ribelle internazionalista e italiano per uno sguardo nuovo, che l’animazione visionaria di Erick Mauricio Cuevas Ulloa e la musica di Giancarlo Tiboni contribuiscono ad esaltare. Un invito a confrontarsi, come dichiarano Figorilli e Paolucci, “soprattutto oggi, con l’esempio della vita di un uomo che ha fatto dell’amore per la libertà e della lotta contro ogni sfruttamento la ragione della sua esistenza”.

Alla fine della proiezione, Maurizio Maggiani e la giornalista Lucia Goracci, che assisteranno in sala all’evento, dialogheranno sulle suggestioni della visione. Saranno presenti, con gli autori, il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero e i rappresentanti del CSR “Carlo Tresca”. Il pomeriggio sarà condotto da Patrizio Iavarone, direttore del giornale on line Il Germe, media partner dell’iniziativa.