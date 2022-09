Luigi Strangis in concerto a Ortona per l’Italian Style Festival

ORTONA – Il concerto di Luigi Strangis in programma domani, sabato 3 settembre alle 21:30 in Piazza San Tommaso di Ortona, chiuderà l’edizione 2022 dell’Italian Style Festival. Cantautore e polistrumentista, vincitore dell’ultima edizione di Amici, Luigi ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni. Oggi, a 21, oltre alla chitarra suona il pianoforte, la batteria, le percussioni e il contrabbasso. Proprio grazie alla sua esperienza come polistrumentista a 15 anni inizia ad autoprodurre i suoi pezzi.

A settembre 2021 presenta ad Amici l’inedito “Vivo”, brano che gli regala l’ingresso al programma. A “Vivo” seguono i brani “Muro”, “Partirò da zero”, “Tondo” e in ultimo “Tienimi stanotte”. Durante le puntate serali del programma Luigi ha interpretato più volte cover di successo mettendosi alla prova come musicista ed arrangiatore.

I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): posto unico 28,75 (diritti di prevendita inclusi). Gli ultimi saranno in vendita prima del concerto, dalle 18, al botteghino presente in loco.

Info: 085.9047726 www.besteventi.it