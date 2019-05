Luigi Bianchini confermato alla presidenza del Tennis Club Roseto

“Sono soddisfatto per l’esito elettorale, che ha premiato l’impegno della dirigenza uscente e si è espresso a favore della rappresentanza femminile in consiglio”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nuovo consiglio direttivo e nuovi progetti per il Tennis Club Roseto. L’Assemblea dei soci del 28 aprile scorso ha confermato all’unanimità il presidente Luigi Bianchini ed ha eletto i sei componenti dell’organo direttivo che, come da statuto, sarà al timone del sodalizio biancazzurro per i prossimi quattro anni.

Nel segno della continuità, tra entusiasmo e voglia di fare, cinque sono i consiglieri riconfermati e una consigliera, la new entry, tutti pronti a lavorare per centrare un obiettivo comune qual è quello del miglioramento e della crescita del club sportivo divenuto col tempo fiore all’occhiello della città, in quanto sede negli anni di importanti manifestazioni sportive nonché centro aggregativo per giovani e adulti.

Sono sei, quindi, i membri del nuovo consiglio direttivo che è così composto: Armando Risi, Vice presidente e direttore sportivo; Emiliano Aloisi, addetto al rapporto con Enti e progettazione; Paolo Di Giacinto, addetto alla segreteria; Annarita Iachini, addetta ai rapporti con la FIT, addetta stampa e comunicazione, rapporti sociali; Andrea Mongia, addetto settore sportivo; Fabio Sersante, addetto responsabile impianti. Eletti anche i nuovi membri del collegio dei probiviri, che sono: Pierluigi Bianchini, Fabrizio Centinaro, Jimmy De Angelis, Roberto Savini, Umberto Valentini.

“Sono soddisfatto per l’esito elettorale, che ha premiato l’impegno della dirigenza uscente e si è espresso a favore della rappresentanza femminile in consiglio – ha dichiarato il Presidente Bianchini. – Ciò vuol dire che sono in tanti ad avere a cuore le sorti del nostro Circolo. Sono convinto che quello che è stato eletto, sarà un consiglio direttivo unito e coeso nelle decisioni da prendere che saranno tante”.

Nel programma del nuovo direttivo sono previsti miglioramenti nella struttura e nella gestione del Circolo e l’intenzione di riportare in città grandi tornei di tennis già a cominciare dal Torneo Nazionale Open ‘Cascioli’ che si svolgerà dal 15 al 30 giugno.