“Ludwig – La musica del silenzio”, in scena Boni e Libetta a Pescara

Appuntamento sabato 4 Dicembre 2021 ore 21:00 al Teatro Massimo Pescara con Alessio Boni nei panni del celebre compositore Ludwig Van Beethoven

PESCARA – La Baltimore Production presenta il primo spettacolo della nuova stagione teatrale 2021 – 2022 “Rinascita”: “Ludwig – La musica del silenzio”, con protagonista un artista di spicco come Alessio Boni nei panni del celebre compositore Ludwig Van Beethoven.

Lo spettacolo in programma mostra un compositore più intimo ed interiore, ed infatti la sua vita interiore è stata di importanza cruciale, anche per quanto riguarda il problema della sua sordità, dalla quale però il suo genio non è stato abbattuto e che gli permise, anzi, di diventare il più grande compositore di tutti i tempi. Beethoven è un personaggio evolutivo, di riscatto. Il centro da cui muove è il cuore.

Lo spettacolo avrà luogo il 4 Dicembre 2021, ore 21:00, presso il Teatro Massimo di Pescara. É possibile acquistare i biglietti online su Ciaotickets: https://www.ciaotickets.com/ a partire dal 12 Ottobre 2021.