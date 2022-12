TERAMO – Lucio Petrizzi è stato eletto Direttore del Dipartimento di Medicina veterinaria. Ha ottenuto 38 preferenze su 50 votanti tra docenti, personale amministrativo e studenti. Succede ad Augusto Carluccio che in qualità di preside ha guidato la Facoltà dal 2016. Lucio Petrizzi è professore ordinario di Clinica Chirurgica Veterinaria all’Università di Teramo, dove è responsabile del Servizio di Medicina e Chirurgia del Cavallo dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico e dove svolge la sua attività didattica e di ricerca.

Si è laureato in Medicina Veterinaria all’Università di Bologna ed è specialista europeo (EBVS) di Chirurgia Veterinaria, in quanto diplomato dell’European College of Veterinary Surgery (ECVS)-Equine. Ha svolto la sua formazione in chirurgia equina presso la Pferdeklinik del Tierspital dell’Università di Zurigo dal 2002 al 2006.

È direttore della Scuola di specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo dell’Università di Teramo. È coordinatore della Commissione EAEVE del Dipartimento di Medicina Veterinaria di Teramo, che ha recentemente conseguito l’accreditamento europeo (European System for Evaluation of Veterinary Training – ESEVT). Ha due figlie, Sara ed Eleonora, con le quali condivide la passione per la natura e i cavalli.