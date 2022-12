“A Teatro per le Feste!” a Città Sant’Angelo: il programma 2022/23

CITTÁ SANT’ANGELO – Durante questi giorni di festa il Florian Metateatro ha ideato per famiglie e bambini tre appuntamenti da vivere tutti insieme al Teatro di Città Sant’Angelo: dal 28 dicembre al 5 gennaio con le fiabe classiche, La bella Addormentata, Prezzemolina e Cappuccetto Rosso che inizierà la rassegna. Tutti i pomeriggi a precedere gli spettacoli i Racconti di Natale, a cura del Florian Metateatro e di Fantacadabra, con Emanuela D’Agostino, Mario Fracassi e Zulima Memba.

Si inizia mercoledì 28 dicembre ore 17.00 con Cappuccetto Rosso, della compagnia abruzzese I Guardiani dell’Oca, creatori della famosa Festa Internazionale degli Gnomi che si svolge ogni anno nel Bosco di Sant’Antonio. Cappuccetto Rosso, liberamente tratto dalla fiaba di Charles Perrault. Favola musicale con attori pupazzi e sagome, per un pubblico dai 3 anni, Regia Zenone Benedetto con Tiziano Feola, Ercole Di Francesco, Zenone Benedetto pupazzi Ada Mirabassi, musiche e versi Antonio Cericola. A precedere i Racconti di Natale con Mario Fracassi

Molto tempo fa, in una casetta vicino ad un boschetto fitto e cupo, abitava una piccola bambina, il cui nome era… Nessuno lo ricorda più! Una cosa era certa, tutti in paese le volevano un gran bene, ed ogni volta che la incontravano la salutavano così: “Ciao Cappuccetto”! Si, la chiamavano proprio così: Cappuccetto Rosso, per via del colore del mantello e del cappuccio che la nonna le aveva regalato. Era cosi contenta del dono ricevuto, che promise alla nonna di farle visita ogni giorno; anche se questo significava attraversare il bosco da sola con tutti i pericoli che si potevano correre. Una mattina, uscendo di casa con il cestino delle provviste che le aveva preparato la mamma, incontrò… Accidenti! Un Lupo!

I Guardiani dell’Oca, compagnia con sede a Guardiagrele, specializzata in rievocazioni, feste di teatro di strada, teatro ragazzi e teatro ambiente con la famosa Festa degli Gnomi, che d’estate richiama pubblico da tutta Italia nel Bosco di Sant’Antonio sulle montagne abruzzesi.

Biglietto unico 6€ Per info e prenotazioni 393/9350933 085/2059278