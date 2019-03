Luca Mazzali eletto oggi nuovo presidente Legacoop Abruzzo

L’elezione si è svolta oggi in occasione dell’undicesimo congresso Legacoop Abruzzo a Pescara: “la realtà delle cooperative è capace di dare grandi e importanti risposte a livello sanitario, scolastico, dei servizi”

PESCARA – È Luca Mazzali il nuovo presidente Legacoop Abruzzo. L’elezione in occasione dell’undicesimo congresso dell’organismo, tenutosi oggi nella sala Favetta del museo delle Genti d’Abruzzo a Pescara, un momento di dialogo con la base associativa sui temi legati al contesto socioeconomico e politico. Con filo conduttore la green economy come volano per lo sviluppo della cooperazione abruzzese.

Da anni membro della direzione regionale Legacoop, Luca Mazzali è già presidente di Adrilog, cooperativa forte di oltre settecento fra soci e addetti che si occupa di logistica integrata per grandi clienti come Conad Adriatico, Cantina Tollo e altre realtà del territorio abruzzese e nazionale, con più di 50 milioni di euro di fatturato.

“In un momento di sofferenza economica come quello che la nostra regione vive – commenta il neopresidente Luca Mazzali – la realtà delle cooperative è capace di dare grandi e importanti risposte a livello sanitario, scolastico, dei servizi. In questi anni sono nate e continuano a nascere cooperative, spesso con componenti giovani, che in queste strutture trovano una risposta occupazionale negata altrove. In Abruzzo le unità che fanno esperienza di cooperative sono decine di migliaia, un numero importante che sempre più deve trovare attenzione e risposte anche da parte delle istituzioni”.

Importante l’esperienza nella cooperativa Adrilog, con punti di forza da portare in Legacoop. “Adrilog è una cooperativa che opera a livello nazionale offrendo l’integrazione di tutti i servizi legati alla logistica – aggiunge Luca Mazzali -. L’elezione a presidente Legacoop Abruzzo è frutto di un’attività, di un lavoro e di un impegno congiunti di tutta la struttura Adrilog, dove lavoriamo per obiettivi che si raggiungono con un’attenta pianificazione. Questo il contributo che voglio portare a Legacoop Abruzzo, un’importante realtà sul nostro territorio, un punto di riferimento specie in momenti di crisi e difficoltà come questi che viviamo. Basti pensare alla solidarietà che nelle cooperative si applica in queste occasioni, redistribuendo ad esempio gli orari di lavoro”.

Legacoop Abruzzo è attiva nei settori agricoltura, abitazioni, cooperazione sociale, distribuzione, produzione lavoro, servizi, mediacoop e turismo. É un’associazione di rappresentanza riconosciuta e sottoposta ai controlli del ministero delle attività Produttive, nonché incaricata da questo di esercitare sulle associate l’attività di vigilanza. Possono associarsi le società cooperative, i consorzi in forma cooperativa e le società di mutuo soccorso, le associazioni le cui finalità siano coerenti con gli scopi di Legacoop, le società di capitali controllate da società cooperative. Legacoop Abruzzo mette a disposizione delle associate una rete di servizi in grado di dare risposte qualificate a tutte le esigenze delle cooperative aderenti.

“Ecco dunque dall’esperienza di un’importante cooperativa come Adrilog – conclude il presidente Luca Mazzali – la dimostrazione di quanto le logiche e le strategie delle cooperative, rappresentino davvero degli anticorpi alla crisi”.