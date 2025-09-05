Lotto, vinti oltre 30mila euro tra Montorio al Vomano e Ortona

MONTORIO AL VOMANO – Il Lotto premia l’Abruzzo con premi per complessivi 34.250 euro: come riporta Agipronews, a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo, tre ambi e un terno regalano 27.250 euro – colpo più alto di giornata – in via Risorgimento, mentre 7mila euro sono andati a Ortona, in provincia di Chieti, sempre con tre ambi e un terno in contrada S. Liberata. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 3,7 milioni di euro, per un totale di oltre 874,2 milioni di euro da inizio 2025.