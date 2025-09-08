Lotto, vinti oltre 100mila euro tra Chieti e San Giovanni Teatino

SAN GIOVANNI TEATINO – Si festeggia in Abruzzo con una doppietta da oltre 101mila euro in provincia di Chieti nell’estrazione del Lotto di sabato 6 settembre: come riporta Agipronews, centrati oltre 63mila euro nel capoluogo, grazie a una quaterna quattro ambi e sei terni sulla ruota di Firenze, con una giocata da 7 euro in un punto vendita di Via Papa Giovanni Paolo II; vinti anche oltre 37mila euro a San Giovanni Teatino con una quaterna e quattro terni ancora sulla ruota di Firenze, presso un esercizio di Via Po. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 14,4 milioni di euro, per un totale di 893,7 milioni di euro da inizio 2025.