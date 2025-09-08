Beach Volley FSSI d’Abruzzo: PSA Pescara trionfa al Campionato Regionale 2025

PESCARA – Giornata di grande sport allo Stabilimento Balneare “Il Traghetto” di Pescara, che il 6 settembre ha ospitato il Campionato Regionale FSSI d’Abruzzo di Beach Volley, organizzato dalla Polisportiva Silenziosa Adriatica Pescara (PSA) sotto l’egida della Federazione Sport Sordi Italia (FSSI).

All’evento ha preso parte anche il Delegato FSSI Abruzzo, Giuseppe Petrucci, che ha portato i saluti istituzionali della Federazione, sottolineando l’importanza di queste manifestazioni per la crescita dello sport dei sordi in Abruzzo.

Le padrone di casa hanno conquistato il titolo regionale grazie alla coppia Mancini Fabrizia – Capobianco Stefania (PSA Pescara), che in finale hanno superato le rivali teatine. Bronzo al Teramo, mentre la seconda coppia pescarese ha chiuso quarta.

Torneo Femminile

Campionesse: PSA Pescara – Mancini Fabrizia / Capobianco Stefania

2° posto: ASD Teate’88 ENS Chieti – Bruno Katia / Pallotta Francesca

3° posto: ASD ENS Teramo – Coman Rosalia / Bonucci Simona

4° posto: PSA Pescara – Salzano Assunta / Coman Doina

Torneo Maschile

Campioni: ASD Teate’88 ENS Chieti – Melatti Fabio / Mauro Silvestri

2° posto: PSA Pescara – Priolo Damiano / Priolo Paolo

3° posto: ASD Teate’88 ENS Chieti – Vecchiarelli Claudio / Di Stefano Andrea

4° posto: ASD ENS Teramo – Tommolini Giuseppe / Silvano Barchetta

5° posto: ASD GS ENS L’Aquila 99 – Valentini Matteo / Di Battista Yuri