Lotto, a Roseto degli Abruzzi vinti 26mila euro: ecco come

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si festeggia in provincia di Teramo grazie al Lotto: nel concorso di giovedì 1 aprile, infatti, un giocatore a Roseto degli Abruzzi, riporta agipronews, è riuscito a vincere 26.250,00 euro, con tre ambi e un terno sulla ruota di Milano. Da segnalare, poi, anche una vincita da 11.625,00 euro ad Arese, in provincia di Milano, e tre da 10mila euro a Castelpusterlengo (LO), a Monza (MB) e a Vimodrone (MI). L’ultimo concorso ha distribuito oltre 4,8 milioni di euro, per un totale di oltre 300 milioni dall’inizio dell’anno.

