Montesilvano, spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato 49enne

Spacciava in una casa protetta dalle telecamere di sorveglianza, sequestrati un chilo e mezzo di cocaina e un chilo e 400 grammi tra marijuana e hashish

MONTESILVANO – Riceveva i clienti direttamente a casa, in un appartamento di Montesilvano, dove aveva installato una telecamera di sorveglianza. I.P. di 49 anni, originario di Foggia ma residente nel pescarese, è stato arrestato ieri dalla Squadra Mobile per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori della Squadra Mobile diretti dal Vice Questore Dante Cosentino, erano in zona ed hanno visto uscire dall’appartamento dell’arrestato un giovane che aveva appena acquistato tre grammi di cocaina e sono intervenuti.

Durante la perquisizione in casa dell’arrestato, i poliziotti hanno trovato all’interno della sua camera da letto un monitor per visualizzare le immagini della telecamera di sorveglianza e sostanza stupefacente del tipo cocaina, già divisa in sacchetti di nylon, per un peso complessivo di un chilo e 600 grammi.

In altre zone della casa, sono state recuperate altre confezioni con marijuana e hashish per un peso complessivo di un chilo e 400 grammi, oltre ad un macchinario per il confezionamento sottovuoto degli stupefacenti ed un bilancino di precisione.

In una cassaforte l’uomo custodiva 8.750 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. Su disposizione della magistratura, all’uomo è stata applicata la misura cautelare in carcere presso la casa circondariale di Vasto, in attesa del giudizio di convalida.