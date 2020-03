Lotta all’endometriosi, Torre civica illuminata di giallo a Pescara

Il 28 marzo in occasione della Giornata mondiale della lotta all’endometriosi malattia cronica invalidante che colpisce tre milioni di persone di sesso femminile

PESCARA – Pescara in prima fila in Italia per testimoniare la vicinanza a tutte le donne nella Giornata mondiale della lotta all’endometriosi. Si tratta di una malattia cronica invalidante, la cui origine è ancora poco nota, che colpisce tre milioni di persone di sesso femminile.

«La Torre di Palazzo di città – così il vicesindaco e assessore Gianni Santilli – il 28 marzo verrà illuminata di giallo, il colore scelto per ricordare una patologia gravemente invalidante le cui cause scatenanti non sono state ancora scoperte dalla scienza medica ma che ha un forte impatto, anche psicologico, sulla salute delle donne in età fertile. Nonostante le statistiche rivelino che ne sia colpita una fascia di popolazione femminile che va dal 6 al 10% con pesanti ripercussioni sulla vita, la malattia non è riconosciuta tra le cause di invalidità. Illuminando di giallo la Torre civica, Pescara intende mantenere una luce accesa per sostenere la ricerca sull’endometriosi e testimoniare la sua solidarietà alle donne, assieme alle città italiane che aderiscono alla Giornata mondiale».

Il vicesindaco rassicura poi i pescaresi per la disfunzione manifestata dall’orologio della Torre sul lato Nord. «Abbiamo subito richiesto l’intervento dell’assistenza tecnica per la riparazione del guasto – precisa Santilli – . Ma la ditta che cura la manutenzione dei meccanismi ha sede a Milano e le limitazioni alla circolazione dovute dal Decreto Conte impediscono per ora che il personale sia in grado di raggiungere Pescara. Alla luce di ciò il Comune si è immediatamente attivato per reperire risorse interne affinché l’orologio possa nuovamente scandire il tempo giusto il prima possibile, in attesa di segnare anche il ritorno alla normalità».